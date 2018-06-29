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DUAYEN GAZETECİ EROL TÜREGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesinin eski yazıişleri müdürlerinden Erol Türegün son yolculuğuna uğurlandı.

Haber / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

Hürriyet gazetesinin eski yazıişleri müdürlerinden Erol Türegün son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında vefat Erol Türegün’ün cenazesi bügün ikindi namazına mütakip Karacaahmet Şakirin Camii’ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Şakirin Camii’ndeki törende taziyeleri kızları Filiz Süzer Türegün ile Figen Türegül kabul etti. Babasının dünyanın en iyi babası olarak tanımlayan Filiz Süzer Türegün, "Mükemmel bir babaydı. Çok şanslıydık. Onunla gurur duyuyoruz" dedi. Erol Türegün'ün cenazesine Hürriyet Gazetesinin eski ve yeni çalışanlarıyla, aile dostları ve sevenleri katıldı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Hürriyet Gazetesi yazarları Yalçın Bayer, Emre Özpeynirci, Muammer Elveren ile Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Seçkin Türesay, Hürriyet Gazetesi Eski Yazıişleri Müdürleri Nejat Seçen, Ercüment Erkul, Hürriyet Gazetesi Eski çalışanları, Ateş Çelik, Süheyla Taşçıer, Mutlu Selçuk, İlyas Kopuz, Vedat Yangın, Salih Bahadır, Ergin Konuksever gibi isimler katıldı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, uzun yıllar mesai yaptığı Erol Türegün'ü şu sözlerle anlattı : 1984'de ilk Hürriyet'e girdiğimde tanıdım. Uzun yıllar yazı işleri müdürümüz olarak çalıştı. Bir iki yıllık bir dönemde genel yayın yönetmenliği de yaptı. Bizim için efsane yazı işleri müdürüydü. Gazeteciler bazen geçimsiz insanlar olarak da bilinir. Kimseyi kırmayan, en stresli anında bile kırmayan örnek bir büyüğümüzdü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kızların taziyeleri kabul etmesi

- Tabuttan detay

- Kızı Filiz Süzer'le röp

- Vahap Munyar'la röp

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun omuzlarda taşınması

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