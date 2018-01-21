Duayen spor yazarı Korkut Göze vefat etti

İSTANBUL (AA) - Türk spor basının duayen isimlerinden Korkut Göze, 75 yaşında vefat etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, Korkut Göze'nin yarın Silivri'de bulunan Selimpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Selimpaşa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Spor basının duayen isimlerinden kabul edilen Göze, Akşam, Fotospor ve Hürriyet gazetelerinde çalışmıştı.
(AA)
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