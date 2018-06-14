Conte, görüşmeyi "çok samimi" olarak niteleyerek, Macron ile diğer AB ülkeleriyle de çok yakın iş birliği yapma konusunda anlaştıklarını belirtti. \

Dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini aradığını belirten Conte, Macron'un, açıklamalarının kastedilen yöne çekilemeyeceğini ve asla İtalya'yı ya da İtalyan halkını incitmediğini vurguladığını aktardı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Conte, sabah katıldığı bir toplantının girişinde İtalya'yla Fransa arasındaki krize ilişkin, "Fransa ile olan mesele kapandı, şimdi Dublin kurallarını değiştirmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Toplantının çıkışında ise Conte, "Macron ile gündemde olan bütün konuları ele alacağız. Ay sonunda gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısının gündemi de göz önüne alındığında, göç ve dolayısıyla Dublin Sözleşmesi'nin değiştirilmesi ile banka ve para birliği ana konularını görüşeceğiz. Ama bunların yanında, G7'de de olduğu gibi diğer şeylerden de bahsedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Conte, "Sizi temin ederim ki Paris’te, tıpkı bugüne kadar yaptığım gibi, İtalya'nın göç meselesi konusunda Avrupa düzeyinde daha geniş iş birliği ve dayanışma talebini gündeme getireceğim. Artık sahillerimize gelen çok fazla sayıdaki göçmenle ilgili acil durumların idaresinde ülkemizi yalnız bırakmayan etkili bir göç politikasına hayat vermenin zamanı geldi." diye konuştu.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de özür dilensin veya dilenmesin "biçime değil öze" baktığını ve Fransa'nın olayı açığa kavuşturulmasını olumlu bulduğunu belirtti.