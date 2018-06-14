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"Dublin kurallarını değiştirmemiz gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "(Fransa'nın Aquarius'la ilgili İtalya'ya yönelik eleştirileri) Fransa ile olan mesele kapandı, şimdi Dublin kurallarını değiştirmemiz gerekiyor" - "Paris'te, tıpkı bugüne kadar yaptığım gibi, İtalya'nın göç meselesi konusunda Avrupa düzeyinde daha geniş iş birliği ve dayanışma talebini gündeme getireceğim" - "Artık sahillerimize gelen çok fazla sayıdaki göçmenle ilgili acil durumların idaresinde ülkemizi yalnız bırakmayan etkili bir göç politikasına hayat vermenin zamanı geldi"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa'nın Aquarius gemisine ilişkin İtalya'ya yönelik eleştirileri hakkında "Fransa'yla olan mesele kapandı, şimdi Dublin kurallarını değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Conte, sabah katıldığı bir toplantının girişinde İtalya'yla Fransa arasındaki krize ilişkin, "Fransa ile olan mesele kapandı, şimdi Dublin kurallarını değiştirmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Conte, yarın Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyarette "göçmen meselesinde daha fazla Avrupa Birliği (AB) iş birliği" konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini aradığını belirten Conte, Macron'un, açıklamalarının kastedilen yöne çekilemeyeceğini ve asla İtalya'yı ya da İtalyan halkını incitmediğini vurguladığını aktardı.

Conte, görüşmeyi "çok samimi" olarak niteleyerek, Macron ile diğer AB ülkeleriyle de çok yakın iş birliği yapma konusunda anlaştıklarını belirtti.
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- Dublin Sözleşmesi'nin değiştirilmesi görüşülecek

Toplantının çıkışında ise Conte, "Macron ile gündemde olan bütün konuları ele alacağız. Ay sonunda gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısının gündemi de göz önüne alındığında, göç ve dolayısıyla Dublin Sözleşmesi'nin değiştirilmesi ile banka ve para birliği ana konularını görüşeceğiz. Ama bunların yanında, G7'de de olduğu gibi diğer şeylerden de bahsedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Conte, "Sizi temin ederim ki Paris’te, tıpkı bugüne kadar yaptığım gibi, İtalya'nın göç meselesi konusunda Avrupa düzeyinde daha geniş iş birliği ve dayanışma talebini gündeme getireceğim. Artık sahillerimize gelen çok fazla sayıdaki göçmenle ilgili acil durumların idaresinde ülkemizi yalnız bırakmayan etkili bir göç politikasına hayat vermenin zamanı geldi." diye konuştu.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de özür dilensin veya dilenmesin "biçime değil öze" baktığını ve Fransa'nın olayı açığa kavuşturulmasını olumlu bulduğunu belirtti.

Salvini, Conte’nin yarınki ziyaretini iptal etmeme kararını da desteklediğini dile getirdi.
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- "Fransa daha kibar tonlar kullanmalı"

Öte yandan Dışişleri Bakanlığındaki bir etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Fransa'nın daha "kibar" olması gerektiğini belirterek "Fransa, göçmenler konusundaki açıklamalarında daha kibar tonlara dönmeli. Temeldeki meselelerin ise Avrupa düzeyinde konuşulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, İtalya'nın Aquarius gemisini kabul etmeme kararını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirmişti. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerine yer vermişti.

Salvini de Fransız hükümetinin İtalya'ya yönelik eleştirileri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini belirtmişti. İtalya ayrıca dün sabah, Fransa'nın Roma Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Claire Anne Raulin'i bakanlığa çağırmıştı.

İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da dün Paris'te Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

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