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DÜ’de 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesinde (DÜ) gerçekleştirilen 4.

DÜ’de 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) gerçekleştirilen 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresinde konuşan Rektör Prof. Dr. Talip Gül, tıp öğrencilerine seslenerek, “İleride Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ları siz olun. Uluslararası alanlarda söz sahibi siz olun, eminim hepiniz buna aday birer öğrencisiniz” dedi.
4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Kansere Multidisipliner Yaklaşımı başlığıyla DÜ Kongre Merkezinde başladı. Kongreye DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Tıp Fakültesi yönetimi, Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerinden gelen öğretim görevlileri ile tıp öğrencileri katıldı. Burada bir konuşma yapan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır’ın, Türkiye’nin en kadim kentlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gül, “Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir. Kelimenin tam anlamı ile yaşayan bir tarihtir. Biz Dicle Üniversitesi olarak bu tür etkinliklere, bilimsel faaliyetlere çok önem vermekteyiz. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında, bu salonlarda 200’den fazla forum, sempozyum ve bilimsel faaliyetler yapıldı. Tıp eğitim çok zorlu bir eğitimdir. Tıp eğitimi, diğer eğitimlere göre daha uzun, zorlu ve maliyetlidir. Siz bu sıralardan itibaren çok iyi çalışacaksınız, bilimsel faaliyetlerde bulunacaksınız ve ileride Türkiye’nin Aziz Sancar’ları siz olun. Yani dünyadaki uluslararası aşamalarda, ortamlarda söz sahibi siz olun. Eminim hepiniz buna aday birer öğrencisiniz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından kongrenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Kansere Multidisipliner Yaklaşım başlığıyla düzenlenen kongrenin 3 gün devam edeceği öğrenildi.

DÜ’de 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

DÜ’de 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

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