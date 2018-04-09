Düdük yutan çocuktan haber var! İşte sağlık durumu

'Nefes borusuna düdük kaçan çocuk' videosunun kahramanı 12 yaşındaki Şerif Dönmez'in ölümün kıyısından döndüğü anlaşıldı. Arkadaşlarıyla oynarken ağzına aldığı düdüğün bir anda nefes borusuna kaçması üzerine Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, burada yapılan müdahalenin ardından düdük çıkarılamayınca Antakya Akademi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından nefes borusuna düdük kaçtığı anlaşılan hasta, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsun ve ekibi tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastaya yapılan müdahaleyi anlatan Uzman Dr. Hakan Samsum, "Hastamız 12 yaşında soluk borusuna düdük kaçma şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde müdahale edilemediği için acile getirildi. Biz de hazırlığımızı yapıp ameliyathanede 'bronkoskopi' dediğimiz işlemle düdüğü çıkarmak için ameliyathaneye çıkardık. Başarılı bir şekilde düdüğü çıkardık. Müdahale sonrası çocuğumuzda herhangi bir sıkıntı olmadı, bir gün sonra hastamızı taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi bir sıkıntısı yok" dedi.