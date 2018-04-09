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Düdük yutan çocuktan haber var! İşte sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada son günlerin en çok izlenen videolarından biri haline gelen 'nefes borusuna düdük kaçan çocuğun' hayatını kurtaran Hatay'daki Antakya Akdemi Hastanesi'nden Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsum, trajikomik bir vakayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

'Nefes borusuna düdük kaçan çocuk' videosunun kahramanı 12 yaşındaki Şerif Dönmez'in ölümün kıyısından döndüğü anlaşıldı. Arkadaşlarıyla oynarken ağzına aldığı düdüğün bir anda nefes borusuna kaçması üzerine Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, burada yapılan müdahalenin ardından düdük çıkarılamayınca Antakya Akademi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından nefes borusuna düdük kaçtığı anlaşılan hasta, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsun ve ekibi tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastaya yapılan müdahaleyi anlatan Uzman Dr. Hakan Samsum, "Hastamız 12 yaşında soluk borusuna düdük kaçma şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde müdahale edilemediği için acile getirildi. Biz de hazırlığımızı yapıp ameliyathanede 'bronkoskopi' dediğimiz işlemle düdüğü çıkarmak için ameliyathaneye çıkardık. Başarılı bir şekilde düdüğü çıkardık. Müdahale sonrası çocuğumuzda herhangi bir sıkıntı olmadı, bir gün sonra hastamızı taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi bir sıkıntısı yok" dedi.

DÜDÜĞÜN ÖTMESİ HAYATINI KURTARDI

Hastanın nefes alıp verirken düdüğün ötmesi sayesinde hayatta kaldığını vurgulayan Samsum, "Hastamızın özellikle o düdüğü öttüren dil kısmı dediğimiz yer olmasa maalesef hayatını kaybedebilirdi. Çünkü oranın açık olması onun nefes almasını sağladı. Zaten biz işlemi yaparken oradan tutup çıkarabildik, oradan tutamasak çıkarma şansımız bile olmayacaktı, ya da acil ameliyatla çıkarmamız gerekecekti. Allah'a şükür bunlar olmadı, sıkıntı olmadı ve rahatlıkla çıkarabildik" diye konuştu.

AİLELERE UYARILAR

Özellikle 3 yaş altı çocukların nefes borularına sıklıkla yabancı cisimlerin girdiğini, bu konuda ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Hakan Samsum, "Özellikle vurgulamak istediğim ailelerin, küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri gerekir. Özellikle bu konuda ailelere uyarıda bulunuyoruz. Biz hastanemizde bu tür operasyonları başarıyla yapıyoruz bu konuda iyi bir ekibimiz var" diye konuştu.

OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada nefes borusuna düdük kaçan Şerif Dönmez'in Akademi Hastanesi'ndeki operasyon öncesi ameliyat masasında çekilen yeni görüntüsü de ortaya çıktı. Doktorun 'nefes al, ver' demesi üzerine Dönmez'in nefes alıp verirken yine düdüğün ötmesi ve etrafındakilerin kahkaha atması görüntülerde yer alıyor.

ARJANTİN'DE DE OLMUŞTU

Geçen yıl da Arjantin'de benzer bir vaka meydana gelmiş, bunun görüntüleri de izlenme rekoru kırmıştı. Görüntülerde, oyuncaklarıyla oynarken, düdük yutan Arjantinli çocuk, nefes alıp verdikçe ağzından düdük sesi çıkıyordu. Çocuğun yuttuğu düdük de ameliyatla alınmıştı.

DHA

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