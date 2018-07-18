Düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da oyun oynarken düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kale Mahallesi'ndeki Milönü 3. Çıkmaz Sokak'ta yaşayan Turan ailesinin 2 yaşındaki çocukları Muhammed, anne ve babasının uyuduğu sırada evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı.

Tencerenin içine oturan küçük çocuk, ayak ve diz kapaklarının sıkışması sonucu çıkamadı.

Bir süre sonra ağlamaya başlayan Muhammed'in yanına giden anne ve babası, çocuklarını tencereden çıkaramayınca 112 acil servis ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekipleri de Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan küçük çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

