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DÜĞMELERİN İÇİNE GİZLENMİŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Brezilya'dan gelen yolcunun valizindeki düğmelerin içine gizlenmiş 4 kilo 116 gram kokain ele geçirildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Atatürk Havalimanı'nda uyuşuturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Brezilya'dan gelen yolcunun valizindeki düğmelerin içine gizlenmiş 4 kilo 116 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Atatürk Havalimanı'nda uyuşuturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 20 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen Brezilya uyruklu R.O.O.(47)'nun valizde 7 paket düğmenin iç kısmına zulalanmış 4 kilo 116 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan R.O.O. Vatan Caddesin'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınması ve valizinde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin R.O.O.'yu gözaltına alması
-Şüphelinin valizinde yapılan arama
-Düğmelerin sökülmasi
-Düğmelerin içinden çıkan kokainler
-Genel ve detaylar

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