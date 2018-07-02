Düğün dönüşü trafik kazasında yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ersin Tezeren (39) idaresindeki 39 NC 640 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne karayolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Devrilen otomobilden düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ve sağlık ekipleri, araçta bebek arabası bulunması dolayısıyla çevrede arama yaptı. Aramalarda başka kimseye ulaşılamadı.
Olay yerine gelen Tezeren'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Tezeren'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Tezeren'in bir arkadaşının düğününden döndüğü öğrenildi.
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