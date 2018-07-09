Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi

Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak , bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen 'gelin'e kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre “15” cevabını alınca “çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 'damat', anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen 'damat' ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada 'damadın' burnu kırıldı. Albayrak, yaşanan olaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"ÇOCUKLARIN SAÇINA DUVAK TAKILMAZ"
"İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu keşke yaşanmasaydı ama yaşandı bir daha olsa gene çekmiyorum dermiyim evet derim. Kimse kusura bakmasın çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiçbir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez çocukların saçına duvak takılmaz kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak saygılarımla"
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