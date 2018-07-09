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Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Sosyal medya bu olayı konuşuyor. Düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak'ın 'çocuk gelin' istismarına tepki gösterip damadın burnunu kırdığı şeklindeki habere ilişkin Albayrak'tan açıklama geldi.

Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi

Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak , bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen 'gelin'e kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre “15” cevabını alınca “çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 'damat', anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen 'damat' ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada 'damadın' burnu kırıldı. Albayrak, yaşanan olaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"ÇOCUKLARIN SAÇINA DUVAK TAKILMAZ"

"İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu keşke yaşanmasaydı ama yaşandı bir daha olsa gene çekmiyorum dermiyim evet derim. Kimse kusura bakmasın çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiçbir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez çocukların saçına duvak takılmaz kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak saygılarımla"


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düğün fotoğrafçısı çocuk gelin onur albayrak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Helal olsun fotoğrafçı kardeşim.
gidelim bide biz dövelim cocuklardan uzak durun devlet koruyamıyorsa biz korumalıyız
ellerine sağlık keşke herkes aynı duyarlılığı gösterebilse
Yapılması gerekenin yapılmadığı bir ortamda en güzelini yapmış, taktir etmek lazım. Madalyonun diğer yüzüne bakarsak inşallah tutuklamazlar fotoğrafçıyı.
helal olsun kardeşim adammışsın
Meslektaşımı hassasiyetinden dolayı tebrik ederim....bundan 4 sene kadar önceydi stüdyoya gelin damat geldi çekimlerini yaptık kız biraz kiloluydu..sonradan öğrendimki meğer kız hamile..gelinin yaşıda 15 damadınki 16 idi..fotoğraflarını en az 2 sene beklettim almadılar..sonrada duydumki ayrılmışlar..herşey aylede bitiyor..meslektaşım ne kadar çekim yapmıyorum desede ayleler kabul ettikten sonra bizlere hiçbir söz düşmüyor..eminim iki gün sonra o meslektaşım suçlu çıkar..
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