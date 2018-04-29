Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Olay, geçen 3 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurtoğlu, ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikâh kıydığı Güllü Yurtoğlu'nu düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Yurtoğlu, saklandığı tarlada polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Metehan Yurtoğlu, verdiği ifadede, kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşinin kendisini aldattığına ilişkin sözler duyduğunu belirtip, "O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi. Yurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAKTÜLÜN 'BENİ ÇOK SEVİYOR, ZARAR VERMEZ' SÖZLERİ İDDİANAMEDE



Metehan Yurtoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Metehan Yurtoğlu'nun, daha önce de eşini döverek gece ormanlık bir alanda ağaca bağlayıp oradan ayrıldığını, genç kadının kurtulduktan sonra devriye gezen jandarma ekiplerinden yardım istediğini, fakat eşinden şikayetci olmadığını belirtti.