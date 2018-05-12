Düğün hayallerini 13 yıl sonra gerçekleştirdiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift, düğün hayallerini evlendikten 13 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.

Yaklaşık 13 yıl önce ailelerinin izin vermemesi nedeniyle kaçarak nikah kıyıp evlenen 36 yaşındaki Hüseyin ile 33 yaşındaki Gülsüm Yalçın, yaşanan talihsizlikler ve maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı.

Gelinlik ve damatlık giyememeleri içlerinde ukde olan çift, hayallerini 13 yıl sonra gerçeğe dönüştürmek amacıyla düğün salonunda tören düzenledi.

Çiftin 12 ve 10 yaşlarındaki çocukları ile her iki tarafın ailelerinin de katıldığı düğün töreni, Ereğli Belediyesi'ne ait Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Damat Hüseyin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendikleri dönemde yaşadıkları çeşitli talihsizlikler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamamanın yıllarca üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "En büyük hayalimiz düğünümüzü yapmaktı." dedi.

Çok sevdiği eşinin gelinlik giymek istediğini ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Ben de damatlık giymek istiyordum. Karar verdik ve düğün salonumuzu tuttuk, davetiyelerimizi bastırdık, yakınlarımızı arkadaşlarımızı davet ettik. Çocuklarımız da düğünümüzde idi. Belki de anne ve babasının düğününü bu bölgede gören ilk çocuklar bizim evlatlarımızdır. Tam 13 yıl sonra olsa da içimizde her zaman kalan o burukluğu sevince dönüştürdük. Düğünümüz de gayet kalabalıktı, güzeldi. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan, akrabalarımız, yakınlarımız ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Gelinlik giymeyi çok istediğini ve bu heyecanını evlendikten 13 yıl sonra yaşadığını ifade eden Gülsüm Yalçın da 2 çocuğu ve eşi ile mutlu bir yaşam sürdüklerini anlattı.

Her kadının gelinlik giyme hayali olduğunu dile getiren Gülsüm Yalçın, "Ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Allah herkesi mutlu eylesin. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

