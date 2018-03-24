HABER

Düğün hayallerini evlendikten 10 yıl sonra gerçekleştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:57 | Son Güncelleme

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlendiklerinde gelinlik ve damatlık giyemeyen çift, 10 yıl sonra yaptıkları düğüne iki çocuklarıyla katıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan çift, düğün hayallerini evlendikten 10 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.

10 yıl önce ailelerinin izin vermemesi nedeniyle kaçarak nikah kıyıp evlenen 32 yaşındaki Veysel ile 28 yaşındaki Sena Arslan, maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı.

Gelinlik ve damatlık giyememeleri içlerinde ukde olarak kalan çift, hayallerini 10 yıl sonra gerçeğe dönüştürmek amacıyla düğün salonunda tören düzenledi.

Çiftin 8 ve 3 yaşlarındaki çocukları ile her iki tarafın ailelerinin de katıldığı düğünde Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol da çifti yalnız bırakmadı.

Damat Veysel Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle severek evlendiklerini söyledi.

Evlendikleri dönemde maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Arslan, "En büyük hayalimiz düğün yapıp evlenmekti ama zamanın şartları buna izin vermedi." dedi.

Eşinin gelinlik, kendisinin de damatlık giymek istediğini dile getiren Arslan, dostlarının da desteğiyle düğünlerini yaptıklarını kaydetti.

Gelin Sena Arslan da düğünün kendileri için ikinci bahar gibi olduğunu belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Arslan da çifti kutlayarak, "Veysel ile Sena'nın yarım kalan anları ve arzuladıkları bir düğünü vardı. Bunu yıllar sonra hayata geçiriyor, mutluluklarını tazeliyorlar. En mutlu anlarını birlikte yaşamak için geldik. Yıllar önce evlenmişler ama gelinlik ve damatlıkla bu anları yeniden yaşamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı!
Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişlerMina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! TutuklandılarÇiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün gelin damat KASTAMONU nikah Taşköprü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.