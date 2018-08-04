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Düğün konvoyunda ateş eden dede, kendini ve torununu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 00:19 | Son Güncelleme

Düğün konvoyunda ateş eden dede, kendini ve torununu yaraladı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde düğün konvoyunda silahla ateş eden kişi kendisini ve torununu yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ören beldesindeki damat evinden Derebaşı Mahallesine kız almaya giden konvoyun geri dönüşü sırasında bir minibüste bulunan Eşref Yanar, üzerindeki silahla havaya ateş etmek istedi.

Tutukluk yapan silahın minibüs içerisinde ateş alması sonucu 65 yaşındaki Eşref Yanar omuzundan, yanında bulunan 5 yaşındaki torunu Beril Yanar ise göğsünden yaralandı.

Dede ve torun, olay yerine gelen ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Eynesil giresun

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