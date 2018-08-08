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Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, düğün konvoyundaki bir aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Köse (26) idaresindeki 02 KK 831 plakalı düğün konvoyundaki otomobil, Kahta-Adıyaman Karayolu'nun Habipler köyü yol ayırımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, Köse ile otomobildeki İbrahim Halil Tandoğan (29), Zeynep Yetiş (24) ve Nuray Köse yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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