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Düğün konvoyunda yol verme kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 22:40 | Son Güncelleme

Düğün konvoyunda yol verme kavgası: 2 yaralı

Kastamonu'da düğün konvoyunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki yakınlarının düğününe katılan O.A, O.K. ve M.K. arasında düğün konvoyunda yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. ve M.K. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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2 yaralı düğün konvoyu KASTAMONU yol verme kavgası

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