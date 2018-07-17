Düğün salonunda bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde belediye işçisi Ramazan Aydın, temizlik yaptığı düğün salonunda bulduğu yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise teslim etti. Belediye Başkanı Alp Kargı, işçi Aydın'ı örnek davranışından dolayı ödüllendirdi.

Merzifon Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Ramazan Aydın, görevli olduğu Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda, düğün sonrası yaptığı temizlik sırasında bir masasının altında kutu içerisinde ziynet eşyası buldu. Aydın, ziynet eşyasını, sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ziynet eşyasının sahibinin bulunması için durumu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan'a haber verdi. Daha sonra ziynet eşyası, Belediye Başkanı Alp Kargı'ya tutanakla teslim edildi. 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibinin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başkan Alp Kargı, işçi Ramazan Aydın'ı örnek davranışından dolayı bir miktar para ile ödüllendirdi.

Düğün salonunda temizlik yaparken bir kutu bulduğunu, ziynet eşyası ile dolu olduğunu görünce hemen polise başvurduğunu ifade eden temizlik işçisi Ramazan Aydın, "14 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda görevliydim. Düğün sonunda temizlik yaptığım sırada gelin masasının altında bir kutu buldum. İçini kontrol ettiğimde ziynet eşyası olduğunu gördüm. Ben harama el uzatmam. Namusumla çalışıyorum, ağlayanın malı bana yaramaz. Onun için önce düğün sahibine ulaşmaya çalıştım. Sonra emniyet yetkililerine haber verdim" dedi.

Duyarlı temizlik işçisini bir miktar para ile ödüllendiren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Belediyemiz bünyesinde sizler gibi dürüst, namuslu kişilerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm çalışanlarımızın senin gibi duyarlı olmasını temenni ediyorum. Toplumumuzda iyi aile eğitimi almış temiz insanların sayesinde ayaktayız. Çalışan işçi kardeşimi bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Anne, baba, ailesi ve çocuklarıyla mutlu yaşam temenni ediyorum" diye konuştu.

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