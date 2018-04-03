Düğün salonundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonundan yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Yeniyalı Mahallesi'ndeki düğün salonunu açan iş yeri sahibi H.K, içeri girdiğinde kantin bölümündeki oyun makineleri ve kasadaki bozuk paraların çalındığını fark etti.
Güvenlik kameralarını incelediğinde bir hırsızın paraları çaldığını tespit eden H.K, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Düğün salonunun kantin bölümündeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kamerayı örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca da kendi üzerini örttüğü ve içeride emekleyerek gezdiği görülüyor.
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