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Düğün salonundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Kamera kayıtlarında, iş yerine giren zanlının güvenlik kamerasını örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca kendi üzerine örttüğü görülüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonundan yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yeniyalı Mahallesi'ndeki düğün salonunu açan iş yeri sahibi H.K, içeri girdiğinde kantin bölümündeki oyun makineleri ve kasadaki bozuk paraların çalındığını fark etti.

Güvenlik kameralarını incelediğinde bir hırsızın paraları çaldığını tespit eden H.K, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Düğün salonunun kantin bölümündeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kamerayı örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca da kendi üzerini örttüğü ve içeride emekleyerek gezdiği görülüyor.

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