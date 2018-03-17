Düğün yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü ilçesinden Bozüyük'e yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan İbrahim Dağlar idaresindeki 26 EG 438 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik yüksekten dereye yuvarlandı.
Kazada, sürücü Dağlar'ın eşi Emine Dağlar olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Nurten ve Altun Dağlar yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Emine Dağlar'ın cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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