Düğünde atılan havai fişekler yangına neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düğünde atılan havai fişeklerin saman balyalarını tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mestanlar Mahallesi'ndeki düğünde atılan havai fişekler, saman balyalarına isabet etti.
Tutuşan saman balyaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
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