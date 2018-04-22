Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Mutaflar Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve şişelerle saldırdı.
Kavgada Ahmet Salih Söker (28), Yavuzer Söker (30), Mustafa Can Söker (23), Mustafa Hoş (35), Ertaç Işık (29) ve Hasan Karadağ (30) yaralandı.
İhbar üzerine düğün alanına sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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