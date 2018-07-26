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Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir düğünde atmak istediği havai fişeğin elinde patlaması sonucu boynu ve yüzü parçalanan genç yoğun bakımda uyutuluyor.

Olay, İmamağa Mahallesi 19103 Sokak'ta bulunan boş arazide meydana geldi. Merve ve Ferdi Avcı çiftinin düğün töreni esnasında davetliler halay çekerken, 4 katlı binadan havai fişek atmak isteyen 17 yaşındaki Musa Demirpence’nin elindeki havai fişek patladı. Bomba etkisi yapan havai fişek faciasında gencin boynu ve yüzü parçalandı.

Patlama anı ise amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kanlar içerisinde kalan yaralı genci gören davetliler paniğe kapıldı. Yaralı genç arkadaşları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Musa Demirpence’nin sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hastanemize havai fişek patlaması sebebiyle gelen hastamızı acil serviste değerlendirdik. Yüzünde ve boynunda havai fişek patlamasına bağlı yanık alanları var. Yine yüz kemiklerinde, üst çenede ve elmacık kemiklerinde çok ciddi yaralanmalar var. Hasta geldikten hemen sonra acil ameliyata alındı. Acil müdahaleleri yapıldı, yoğun bakımda uyutulmaktadır. Gerekli tedavi için gerekli olan tüm cerrahi işlemler planlanıyor. Acil ameliyat ile birlikte süren tedavisi süren hastayı yoğun bakımda takip ediyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman düğün havai fişek

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