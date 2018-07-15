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DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR: 1'İ AĞIR, 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA Avcılar'da bir kişi akşam saatlerinde evinin önündeki sokak düğününde havaya silahla ateş edildiğini görünce uyarıda bulunmak için dışarı çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Avcılar'da bir kişi akşam saatlerinde evinin önündeki sokak düğününde havaya silahla ateş edildiğini görünce uyarıda bulunmak için dışarı çıktı. İddiaya göre havaya ateş açanları uyaran kişi ile dört yakını düğünde bulunan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden birisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR
Olay Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ömer Geyik'in oturduğu Mehmetçik Sokak'ta yapılan düğünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler havaya silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan Geyik, evinden çıkarak düğünde havaya ateş açanlara "Burada silah atmayın çocuklar var" diye uyarıda bulununca tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile Ömer Geyik arasında çıkan tartışmaya, Hüsamettin Geyik, Ramazan Kaplan, Ahmet Kaplan ve Enes Kaplan isimli yakınları da dahil oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, olay yerinde çıkan tartışma da Ömer Geyik ve beraberindeki 4 yakını kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

1'İ AĞIR 4 YARALI
Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan Ömer Geyik ve beraberindeki 4 kişiyi gören aile bireyleri de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların bilgisine de başvuran polis ekipleri sokakta detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü olup olmadığını araştıran polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Polisin önlemi
- Yakınları ile röp
- Hastaneden görüntü

-Yaralıların fotoğrafları
- Genel ve detaylar

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