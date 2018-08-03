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Düğünde havaya ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 00:45 | Son Güncelleme

Düğünde havaya ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Seken saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Atalay Toksoy (9), Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toksoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ateş açılması düğün Kurtalan

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