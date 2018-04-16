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Düğünde havaya ateş edenler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda dün gerçekleşen bir düğünde sokakta silahla havaya ateş ettiği ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir düğünde silahla havaya ateş açılması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olay anına ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler, düğünün dün Seyitnizam Mahallesi G-35 sokakta gerçekleştiğini belirledi.

Görüntülerden yapılan tespitler doğrultusunda, düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen B.Y. (28), Ş.K. (26) ve M.C.G. (25) yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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