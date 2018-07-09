Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Hamam Mahallesi'nde H.A'ya ait düğünde silahla havaya ateş ettikleri iddia edilen H.E, M.G, K.A, E.A, E.B ve F.İ polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.
Bu arada düğünde havaya ateş edilme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Görüntülerde silahlarla ateş edilirken bazı kadınların ve çocukların korktukları gözleniyor.
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