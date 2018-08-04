Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakınlarının düğününe giden kişi "maganda" kurşununun hedefi oldu.

İlçeye bağlı Balıkçıl Mahallesi'nde dün akşam akrabalarının düğününe katılan Fatih Meşe (36), henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin havaya açtığı ateş sonucu boynundan yaralandı.

Düğündekiler tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Meşe, burada yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Meşe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

