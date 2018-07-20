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Düğünde silah atanlara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de düğünde havaya silah atan 15 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de düğünde silah atanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi 1281 Sokak'ta bir düğünden havaya silah atıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler, düğünde havaya silah atan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla kentte başlatılan 'Magandalara karşı her düğüne bir polis' projesini kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi.

Düğünde silah atmanın hem suç olduğunu belirten Çorumlu, "Bugün de Sanayi Mahallesi'nde bir düğünde silah atıldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz uygulama yaptı. 15 kişiyi gözaltına aldı. Projemizi kentte kararlılıkla yürüteceğiz. Kimseye bir ayrıcalığımız yok." diye konuştu.

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düğün İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu kırıkkale silah

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