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Düğünde silahla vurulma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da sünnet düğününde oyun oynarken pompalı tüfekle havaya ateş eden Sefa Elçi (18), yanında bulunan Süleyman D.'nin silahıyla yaptığı atışta başından vurularak hayatını kaybetti.

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da sünnet düğününde oyun oynarken pompalı tüfekle havaya ateş eden Sefa Elçi (18), yanında bulunan Süleyman D.'nin silahıyla yaptığı atışta başından vurularak hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Halil İbrahim Algın'ın oğulları Samet ve Talha'nın sünneti için düzenlenen düğünde bir grup genç, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Sefa Elçi de elindeki pompalıyla havaya ateş ettiği sırada yanındaki Süleyman B.'nin silahını ateşlenmesiyle başından vuruldu. Düğüne katılan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda pompalı tüfekle vurulan Sefa Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri Süleyman D.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
-Cep telefonu görüntüsünde oyun oynarken havaya ateş edenlerin,
-Sefa Elçi'nin vurulma anının görüntüsü bulunuyor.)

haber-Kamera: KÜTAHYA/DHA

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