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Düğünde yaş pasta yerine çiğ köfte

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te düzenlenen bir düğünde gelin-damat yaş pasta yerine 9 katlı çiğ köfte kesti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dünyaevine giren çift, düğünde yaş pasta yerine 9 katlı çiğ köfte ikram etti.

Şeyma-Yusuf Baydar çifti, bir otelde düzenlenen düğün törenlerinde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Nikahın ardından salona alışılagelmiş düğün pastası yerine 9 katlı çiğ köfte getirildi.

Genç çift, üzeri toz fıstık, ceviz, badem, salatalık, limon ve marulla süslenmiş çiğ köfteyi davetlilerin alkış ve zılgıtları eşliğinde keserek birbirlerine ikram etti.

Damadın babası Namık Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiğ köfte üreticisi olduklarını söyledi.

Güzel bir anı bırakmak istediklerini belirten Baydar, "Çiğ köfteci olduğumuz için düğünümüzde böyle bir şey yaptık. Tüm davetliler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Güzel bir anı oldu ve güzel tepkiler aldık." dedi

Kesilen çiğ köfte daha sonra davetlilere de dağıtıldı.

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Çiğköfte davet düğün Gaziantep katlı çiğköfte yaş pasta

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