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Düğündeki katliam güvenlik kamerasında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Ankara'da geçen yıl, yanındaki iki kişiyle akrabalarının düğününü basan Oğulcan Altınışık'ın (23), 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında düğün salonundaki davetlilerin panik içinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.

Düğündeki katliam güvenlik kamerasında!

Olay, geçen yıl 28 Ocak'ta, Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana geldi. Oğulcan Altınışık, arkadaşı Altan Atılgan (21) ve akrabası Caner Altınışık (29) ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü bastı. Altınışık, salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal Altınışık (33) ve Soner Yıldız'ı (21) tabancayla vurarak öldürdü, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaraladı. Altınışık, salona birlikte girdiği Altan Atılgan ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner Altınışık ile kaçtı.

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SAVCI 3'ER KEZ MÜEBBET İSTEDİ

Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dava dosyasına giren düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri ise yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Görüntülerde, Oğulcan Altınışık, salonda önünden geçen gruptan önce Celal Altınışık'a, ardından da kendisine yaklaşan Soner Yıldız'a ateş ediyor. Tekrar sol tarafa dönen saldırgan, yerde yatan Celal Altınışık'a bir kez daha ateş ediyor. Saldırgan, bu kez de Celal Altınışık'ı kaldırmaya çalışan Erman Altınışık'a 3 kez ateş ediyor. Fuaye alanı birden karışıyor ve insanlar korku içinde sağa sola kaçışıyor. Olay yerinde bulunan onlarca küçük çocuk büyük bir tehlike yaşıyor. Kaçmaya çalışan bir çocuk, düşerek Oğulcan Altınışık'ın ayağının altında kalıyor. Son anda bir kadın küçük çocuğu çekerek kurtarıyor. Rastgele ateş etmeye devam eden Oğulcan Altınışık, sonra hızla fuaye alanını terk ediyor. Bu sırada yanında bulunan Altan Atılgan da kaçarken belindeki silaha elini atıyor. Düğün salonu girişinde elinde tabancaya bekleyen Caner Altınışık ise, Oğulcan Altınışık ve Altan Atılgan'ın kaçmalarına yardım ederken kamera görüntülerine yansıyor.

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SALONDA DA PANİK YAŞANDI

Fuaye alanında yaşanan olay sırasında hemen bitişiğindeki salonda halay çekerek eğlenen yüzlerce kişi, silah sesleri üzerine bir anda sağa sola kaçışıyor. Korunmak isteyenler kendilerini masaların altlarına ve duvar diplerine atıyor. Ölenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi ve olay sonrası saldırıya uğrayanların karga tulumba taşınması da kameraya yansıyor.

DHA

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Ankara düğün kavga cinayet

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