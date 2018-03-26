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Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 03:44 | Son Güncelleme

Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Yaralılardan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'daki bir akrabalarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu Aydın Durukan idaresindeki 81 EE 241 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu.

Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ali Kuyucu idaresindeki 42 ET 314 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker çarptı.

Tankerin çarpması ile hurdaya dönen araçtan yola savrulan sürücü Aydın Durukan, eşi Emine, yeğenleri Eyüphan, Batuhan ve Ayşe Durukan yaralandı.

Yaralılardan Aydın, Emine, Eyüphan ve Batuhan Durukan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Durukan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yarılardan Aydın ve Emine Durukan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Durukan'ın cesedi ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Trafik yolda bulunan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tanker sürücüsü Ali Kuyucu ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Durukan ailesinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşadığı, bir yakınlarının düğünü için İstanbul'a gittikleri ve kazanın düğün dönüşünde olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolun ortasında bulunarak jandarma tarafından yoldan kaldırıldı.

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Düzce düğün dönüşü kaza Kaza

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