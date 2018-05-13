Düğünlerini parkta yaptılar

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kültür sanat evi sahibi olan Murat Şen ile Rabia Kiremitcioğlu, Porsuk Çayı kıyısındaki parkta evlendi. Nikaha gelenlerin çocukları uçurtma uçurttu, su tabancalarıyla birbirlerini ıslattı.

Kıraathane Kültür Sanat Evi'nin sahipleri olan Murat Şen ile Rabia Kiremitcioğlu'nun nikahları Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı kıyısındaki parkta yapıldı. 'Cityband' adlı orkestra grubunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayan gelin ve damat, daha sonra konuklara birlikte dilek tutup ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Burcu Demirel Oğuz'un kıydığı nikah sonrasında uçurtmalar uçurtuldu, dağıtılan su tabancalarıyla çocuklar ve büyükler birbirlerini ıslattı.

Damat Murat Şen, parkta gerçekleştirdikleri nikah töreni ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Günümüzde adet gelenek haline gelmiş artık klişeleşmiş düğün geleneklerini bir kenara bırakıp eski günlerdeki gibi, herkesin kendini mutlu hissedebileceği, stresten çok eğlence odaklı bir düğün tertip edilmesini istedik. Herkese açık, yani parktaki herkes düğünümüze davetli aynı zamanda. Kimsenin takım elbise giyme zorunluluğu yok, mokasen ayakkabı, abiye, saç yaptırma derdi yok. Herkes rahat biz de rahatız, eğleniyoruz. Çocuklara ve çocuk hissedenlere birçok uçurtma dağıttık, 100 tane uçan balonu gökyüzüne saldık. Herkes bir dilekle uçan balonları uçurdu. Nikah için bando çağırdık. Nefis çalıyorlar, onlarla eğleniyoruz. Tamamen eğlenceye dönükbir düğün."

FOTOĞRAFLI



