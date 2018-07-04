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Düğününde damatlık yerine askeri kamuflajını giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Tokat'ın Zile ilçesinde dünya evine giren uzman çavuş Mehmet İlhan Gür, düğün törenine damatlık yerine askeri kamuflajını giyerek katıldı - Mehmet İlhan Gür: - "Vatanımı korumak için elimden geleni yapacağım. Bu nedenle kamuflajımı damatlık olarak kullandım"

Tokat'ın Zile ilçesinde uzman çavuş Mehmet İlhan Gür, düğün töreninde damatlık yerine askeri kamuflajını giydi.

Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan 27 yaşındaki Mehmet İlhan Gür ile 22 yaşındaki Nesrin Gür, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Damat Gür, düğün törenine damatlık yerine askeri kamuflajını giyerek katıldı. Gelin ile damat, salona girdiklerinde önce Türk bayrağını öptü.

Damat Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri askerlik ve polisliğe ilgi duyduğunu söyledi.

Bundan dolayı askerliği seçtiğini dile getiren Gür, işini severek yaptığını ifade etti.

Vatanı için elinden geleni yapacağını vurgulayan Gür, "Devletimizin görev verdiği her yerde görev yapmaktan onur duyacağım. Kanımın son damlasına kadar vatanımı korumak için elimden geleni yapacağım. Bu nedenle kamuflajımı damatlık olarak kullandım. Dedelerimizin, atalarımızın yaptığı gibi gerekirse kefenimiz olarak kamuflajımızı kullanacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asker düğün Tokat Zile

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