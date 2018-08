Dükkan kiralarının TL'den alınmasını istiyorlar

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- ABD ile yaşanan krizin ardından, yükselişe geçen döviz kuru en çok kiracıları vurdu. Çoğu esnafın dövizdeki artış nedeniyle yaklaşık 2 katı kira ödemek zorunda kaldığını belirten Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, “Esnafımız bundan böyle dükkanları euro ve dolar ile tutmamaya gayret göstersinler” dedi. Döviz bürolarının önü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine , döviz bozdurmaya gelenlerle doldu.

Kayseri’de euro ve dolar üzerinden ödenen kiralar kiracıyı zor duruma düşürdü. Özellikle esnaf bu konunun üstesinden gelemediğini söyleyerek, dükkan sahipleri ile anlaşmanın yollarını arıyor.

Esnaf Taha Tayfun Bağcı (24), yaptığı analiz ile yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Son dönemlerde kurlarda yaşanan aşırı artıştan dolayı, özellikle esnaf dükkan kirasından dolayı dertli. Bir araştırma yaptım ve yıllık artışı yüzde 10 olarak aldık. 2016 yılı Ağustos ayında euro kuru 3.3’ken 10 bin euro’ya iş yeri kiralayan bir vatandaş 33 bin TL kira ödüyordu. 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 10’luk bir artış ile 36 bin 300 TL ödemesi gerekirken, 39 bin TL ödendi. Normal artışa göre 3 bin TL’ye yakın bir artış oldu. Tek gerekçe ise kur artışı. Bu aya geldiğimiz zaman yüzde 10’luk artış ile 39 bin 300 TL olması gereken rakam şu an ki mevcut kur ile 78 bin TL. Bu da neredeyse yüzde 120 oranında esnafa ekstra kira maliyetidir. Özellikle Kayseri ve Konya gibi illerde euro ile kira alma durumu çok fazla olduğundan dolayı işçileri çıkarma durumu bile söz konusu oluyor. Esnaf mecburen fiyat artırımına gitmek zorunda kalıyor. Zaten ürünlerde döviz durumundan dolayı artış var esnafta kira maliyetini koyunca üzerine bu kez de vatandaşın cebi yanıyor” diye konuştu.

Esnaf Bağcı bu konuda yeni sözleşme yapılması gerektiğini belirterek, “Bunun çözümü mevcut sözleşmelerde yer alan tarihe göre o dönemde yer alan kur durumuna göre, günümüz enflasyon oranında artırım yaparak sözleşmelerin güncellenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

'KİRALAR TL'YE ÇEVRİLSİN'

Esnaf Mehmet Canan ise (60), “Cep telefonu dükkanım var, küçük bir esnafım. Döviz kurundaki artış bizi çok etkiledi. Dükkan kiralarımız euro’ya bağlı olduğu için yüzde 100 arttı. Beklentimiz dükkan sahiplerinin dine imana gelip kira ödemelerini TL’ye çevirip indirmesidir. Devlet zaten gerekeni yapıyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” diye konuştu.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç ise, daha önce bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “27 Mayıs ve şehir merkezinde olan iş yerlerinin birçoğu dolar ve euro ile kiralanıyor. Bu arkadaşlarımıza şunu öneriyoruz; geçen günde böyle bir arkadaşımız geldi, kurun yükseldiğinden bahsedince kuru unuttuk, yeni bir kira meselesine başladık. Biraz aşağı indirerek orta yol bulduk. Doların bu kadar çıkması ve euro'nun bu kadar yükselmesinden dolayı işyerinde kiracı olan arkadaşlarımız, mal sahibi ne kadar zorlasa da bundan böyle euro ve dolar ile tutmamaya gayret göstersinler. 27 Mayıs’ta bulunan dükkanların kirası fazla olduğu için şimdi maşallah her yer çarşı oldu. Buralarda bulunan arkadaşlar yüksek kiralardan dolayı diğer caddelere ve semtlere giderek, hem vatandaşa kolaylık sağlayıp hem her taraf çarşı oldu. Esnafımız dolar ve euro ile dükkan tutmamaya gayret göstersin" diye konuştu.

Ayrıca döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dolarlarını bozdurdu.