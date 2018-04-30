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Dükkandan 7 dakikada 27 bisiklet çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:39 | Son Güncelleme

Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltoprak Caddesi'ndeki bir bisiklet dükkanına kamyonetle gelen maskeli 3 kişi, kapı kilidini demir kesme makasıyla kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, 7 dakikada çaldıkları piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtilen 27 bisikleti kamyonete yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinin önüne kamyonetle gelen şüphelilerin ellerindeki demir kesme makasıyla kapıyı açarak içeri girmesi görülüyor.

Kayıtlarda, şüphelilerin dükkandan çıkardıkları bisikletleri geldikleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçması da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet hırsızlık

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