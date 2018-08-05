HABER

Duktoskopi cihazı çalınan Prof. Dr. Ömer Bender:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

"Oto hırsızlığı gibi görülen olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım" - "Hırsızlar aracı üzerime sürdü, kendimi yolun kenarına attım, canımı kurtardım. Basıp gittiler"

İSTANBUL (AA) - Duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender, "Oto hırsızlığı gibi görülen olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım." dedi.

AA muhabirine olayı anlatan Bender, akşam saatlerinde evine dönerken Bahçeşehir girişindeki geçitte yavaşladığı sırada arkadan bir aracın şiddetli bir şekilde kendi otomobiline çarptığını kaydetti.

Trafik kazası bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olduğunu ancak olay doğal geliştiği için ilk önce şüphelenmediğini dile getiren Bender, şöyle devam etti:

"Otomobilimi ileriye çektim, arkadan çarpan otomobil de uzun farları ve iç aydınlatması açık durumda dibime kadar yaklaşarak durdu. Önde belden yukarısı çıplak 20-25 yaşlarında bir erkek, elinde içki şişesiyle bana bakarak kahkaha atmaya başladı. Yanında bulunan bir hanım da kahkaha atıyordu. Bir gariplik sezdim. Baktım arabamın tamponu kırılmış ama dönüp gitmeyi daha uygun gördüm. Aracıma yöneldiğim anda erkek olan şahıs arabasından indi, 'karım hamile' gibi saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Dikkatimi dağıtmak için böyle bir yönteme başvurmuşlar. O sırada arabamın çalındığını fark ettim. Otomobilimin peşinden koşarken şahıslar aracı üzerime sürdüler, kendimi yolun kenarına attım, canımı kurtardım. Basıp gittiler."

Aracında Türkiye'de 2005 yılından bu yana sadece kendisinin uyguladığı tanı yönteminde kullanılan duktoskopi cihazının parçaları olduğunu, cihazın, ultrason, mamografi ve MR da bile tespit edilemeyen vakalarda yardımcı olduğunu belirten Bender, "Onun dışında bilgisayarım, çok sayıda flaş belleğim, eylül ayında basıma yetiştirmeye planladığım bir ders kitabım da vardı." diye konuştu.

Uyguladığı sistem için İstanbul dışından da hastalarının geldiğini belirten Prof. Dr. Bender, sözlerini, "Bu işi yapan, uygulayan kimse olmadığı için hastalar bana geliyordu. Oto hırsızlığı görülen bu olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakından da ilgilendiren bir kayba uğradım." diye tamamladı.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Şanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastıŞanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastı
Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Öykü, hayata tutunamadıYaşaması için kampanyalar düzenlenen Öykü, hayata tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oto hırısızlığı Prof. Dr. Ömer Bender röportaj

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.