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DUKTOSKOPİ CİZAZI ÇALINAN DOKTOR, HIRSIZLARA SESLENDİ: PAZARTESİ İKİ HASTAMLA RANDEVUM VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA                                                                                                        Meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren cihazı, çalınan aracı ile birlikte hırsızlarca çalınan Pr.

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren cihazı, çalınan aracı ile birlikte hırsızlarca çalınan Pr. Dr. Ömer Bender, hırsızlara seslendi. Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, "Pazartesi iki hastamla randevum var. Ve çok zorlanacağım o cihaz olmadan yöntemi uygulamak için. Hadi aracı çaldılar, ama bilgisayar çantamı ve o cihazı bir şekilde bana ulaştırmalarını arzu ediyorum" dedi. Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500 hastada kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, mamografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım" dedi.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA
Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti: "Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. "

Görüntü Dökümü:
-Doktor ile röportaj
-Detaylar

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