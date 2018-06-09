"Dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödemeleri yapılıyor"

OSMANİYE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin eksik yatırıldığı iddiasına ilişkin "Bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı değildir, tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlara ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Sarıeroğlu, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Osmaniye Gümrük Müdürlüğü hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticari hayattaki gelişmenin, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağına inandıklarını söyledi. Bu bağlamda 16 sene içinde ticari hayatın gelişmesi adına birçok değişikliği ortaya koyduklarının altını çizen Sarıeroğlu, "Başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere şirket kurmanın kolaylaştırılması, merkezi sicil kayıt sisteminin hayata geçirilmesi, karekodlu çek sistemiyle çek sisteminin daha güvenli hale getirilmesi, ithalat ve ihracatımızın güvenliğini sağlayan firmaların daha kolay ticaret yapmalarını sağlayan adımların atılması, elektronik ticarete getirdiğimiz kriterler ve transit geçiş sistemine dahil olmamız önemli adımlardır. Ticaret yapan firmalarımızın rahatlaması, gelecekle alakalı planlamalarını daha kolay yapabilmelerini sağlama adına hem mevzuat hem uygulama alanında önemli adımları hayata geçirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin istihdam konusunda da önemli gelişmelere tanık olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "İŞKUR aracılığıyla istihdam konusunda güçlü bir çalışma temposu içindeyiz. 2017 yılında ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalan ülkemiz, başka bir ülkenin böyle bir girişimden sonra ayağa kalkıp yol yürümesi imkansızken işverenlerimizin azmi ve heyecanı, işçilerimizin alın teri ve hükümetimizin ortaya koyduğu kararlı politikalarla yolumuzda yürümeye kararlılıkla devam ediyoruz. Yüzde 7,4'lük büyüme performansına ve ekonomisini 3,5 kat artırmış bir ülkedeyiz. Bu büyüme performansımızın etkisiyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2017 yılında başlayan milli istihdam seferberliğimizin etkisiyle 1 yıl içinde 1,5 milyon kişiye ek istihdam sağladık." - "Şu anda aday olanların yıkmaktan bahsettiği bir süreçteyiz" 24 Haziran seçimlerinin sadece milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçilen bir seçimden ibaret olmadığını belirten Bakan Sarıeroğlu, seçimlerin Türkiye'nin yeniden inşası, aydınlık bir geleceğe kapı aralanması ve hızlı etkili karar verme süreçlerinin uygulanmaya geçmesi açısından dönüm noktası olacağını dile getirdi.

Muhalefet partilerinin ve diğer cumhurbaşkanı adaylarının yapmaktan çok, yapılanı yıkmaktan bahsettiğini aktaran Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda aday olanların yıkmaktan bahsettiği bir süreçteyiz. Biz, daha güçlü bir Türkiye hedeflerini ortaya koymuş durumdayız. 81 milyon vatandaşımız için 16 yıldır yapmış olduğumuz, ilmek ilmek işlediğimiz hizmetlerimizin daha da yüksek seviyelere getirmeyle ilgili yeni bir Türkiye vizyonu ortaya koyuyoruz. Milletimiz bunun farkında. Biz nükleer enerji santrallerinden bahsediyoruz, diğer adaylara bakıyoruz fizik dersindeki izotoplardan bahsediyorlar. Biz hızlı trenlerden bahsediyoruz, onlar 'hızlı trene de ne gerek var. Otobüsle biraz meşakkat çekilir aynı yol gidilir' şeklinde bir bakış açısına sahipler. Biz yatırım yapmaktan bahsediyoruz. Adaylara bakıyoruz yapılan yatırımları yıkmaktan bahsediyorlar. Biz vizyonumuzu sadece Türkiye ile sınırlı tutmuyor 'tüm mağdur ve masum coğrafyalara el uzatacağız' diyoruz. Onlara bakıyoruz bu el uzatma sürecinde güçlendirdiğimiz yeniden ayağa kaldırdığımız kurumları kapatmaktan bu kurumların imkanlarını kısıtlamaktan bahsediyorlar. Fark ortada."