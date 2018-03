Dulkadiroğlu’nda bahar temizliği

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi temizlik ekipleri, bahar temizliği yapıyor.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin temiz bir ilçe için gece gündüz çalıştığını kaydetti. Her yıl olduğu gibi bu yılda bahar temizliği için ekiplerin hazırlıklarını tamamlayarak işe koyulduğunu belirten Başkan Okay, "Daha önce mahallelerimizde yapmış olduğumuz asfalt ve kilit parke üzerinde yağışlar sonucu oluşan molozlar ve çeşitli çöpler temizlenmeye başlandı. Bu çalışma tüm ilçemizi kapsamaktadır. Ekiplerimiz ilçemizin tüm sokaklarını temizleyerek yaza hazırlayacak. Aynı zamanda ilçemizde bulunan boş alanları biz kendi başına bırakmıyoruz. Bu boş alanlar kendi başlarına bırakıldığı takdirde adeta çöp yığınları haline geliyor. Biz bu boş alanları düzenli olarak temizliyoruz. Bahar temizliği kapsamında da bu boş alanlarda yetişen yabani otları temizlemek için çalışma yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalar sonunda daha yaşanabilir bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını temenni ediyorum” dedi.