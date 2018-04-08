Dülük Tabiat Parkı muhteşem manzarasıyla hayran bıraktırıyor

Rengarenk lalelerle süslenen Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı, muhteşem manzarasıyla Gazianteplileri kendine hayran bıraktırıyor. Lalelerle oluşan muhteşem manzarayı yerinde gören aileler, lalelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, hafta sonu tatilini eğlenerek geçirdi.

Bahar aylarıyla birlikte özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen Gaziantepliler, Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı’na akın ediyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi başta olmak üzere bir çok yeniliğin yapıldığı Dülük Tabiat Parkı’na giden vatandaşlar, hafta içinde yaşadıkları yoğunluğunun stresini atıyor. Dülük Tabiat Parkı içerisinde gezen vatandaşlar, çeşit çeşit renklerle lalelerin süslediği biyolojik gölet ve biyolojik şelalenin oluşturduğu manzaraya hayran kalıyor. Lalelerin muhteşem görüntüsüyle birlikte kartpostallık manzaraların oluştuğu Dülük Tabiat Parkı’nda aileler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte laleler arasında fotoğraf çekiliyor.

Dülük Tabiat Parkı gerçekten çok güzel bir mekan

Eşsiz manzaraya hayran kaldığını dile getiren vatandaşlar, "Ailemle birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek adına Dülük Tabiat Parkı’na geldik. Dülük Tabiat Parkı gerçekten çok güzel bir mekan. Özellikle lalelerle süslenmesi ayrı bir güzellik katmış. Burada laleler arasında hatıra fotoğrafı çekiyoruz, pikniğimizi yapıyoruz, çocuklarımız oyun grup alanlarında oyunlar oynayarak, hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Bizlerde bir haftanın yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atmış oluyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun böylesine güzel bir Tabiat parkını Gaziantep’e kazandırdığı için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel laleler var"

İzmir’den ailesiyle birlikte Gaziantep’e geldiğini dile getiren Hatice Özpolat ise, “Gaziantep’e izmir’den geliyorum, özellikle de laleler için geldik. Gerçekten çok güzel laleler var. Gaziantep’in yerini hiçbir şey tutmuyor. Her yıl Gaziantep’e aile ziyaretine geliyoruz ve bu amaçla da Dülük Tabiat Parkını da ziyaret ediyoruz pikniğimizi yapıyoruz. Buraya gelir gelmez temiz havanın tadını çıkarmaya başladım. Lalelerin güzel görüntüsü, biyolojik göletin berrak suyu insana huzur veriyor. İzmir’de böylesine güzel çalışmalar göremiyorum, çiçek dikimi çok fazla olmuyor. Herkese Gaziantep’e gelip Dülük Tabiat Parkını görmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.