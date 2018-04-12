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"Duma'daki kimyasal saldırılarda bağımsız soruşturmaya ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

"Duma'daki kimyasal saldırılarda bağımsız soruşturmaya ihtiyacımız var"

RİYAD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında bağımsız soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısına katılan Mistura, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, "Duma'daki kimyasal saldırılarda bağımsız soruşturmaya ihtiyacımız var." dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Mistura, bununla ilgili gelişmelerin üzücü olduğunu ancak kendilerinin diyaloğa bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de demokrasi ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin en yakın fırsatta başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Arap Birliği Zirvesi'nin hazırlık toplantıları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde 15 Nisan'da düzenlenecek zirvede, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.

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BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura soruşturma Suriye'deki kimyasal

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