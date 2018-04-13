Duma’dan kaçan Suriyeliler Halep kırsalına ulaştı

Doğu Guta’nın Duma ilçesinden kaçan Suriyeliler, Halep’in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı.
Doğu Guta’nın Duma ilçesinden 8 konvoyla ayrılan Suriyeli mülteciler, Halep’in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı. 81 aracın ve çok sayıda ambulansın taşıdığı 3 bin 532 kişi, kurtarılmış bölgeye geçmek için gerekli olan prosedürleri tamamlıyor.
Bin 668 sivili ve Ceyş-ül İslam Örgütü üyelerini taşıyan 7 konvoy da dün bölgeye ulaşmıştı.
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler
Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum