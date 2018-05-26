"Duman avcıları" ramazanda da görev başında

İSMAİL HAKKI DEMİR - Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan ve "duman avcısı" olarak da adlandırılan orman işçileri, 24 saat esasına göre görev yaptıkları nöbet kulübelerinde iftar ve sahur yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı İşletme Şefliğine bağlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Reşit Deniz, Mehmet Koca ve Kenan Bakır, bulundukları konumları itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep illerinde yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için çevreyi gözetliyor.

Gözetleme kulesinde görev yapan orman işçileri, en küçük bir dumanı fark ettiklerinde telsizle anında merkezi bilgilendiriyor. En yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında hareket ediliyor.

Ormanları korumak için sevdiklerinden uzakta ve yalnız bir hayat yaşayan görevliler, ramazan ayını da diğer insanlardan farklı geçiriyor. Televizyonlarına kadar temin edilen görevliler, sıcak ramazan günlerinde serin bir ortamda oruç tutup kulede iftar yapıyor.