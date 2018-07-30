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"Duman"dan açık hava konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

Grup, "Yürek", "Oje", "Ah", "Aman Aman", "Yanı Başımdan" ve "Bu akşam" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 20 yıl önce kurulan rock müzik grubu "Duman" İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi.

Grup, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen "Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında konser verdi.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Cengiz Baysal'dan oluşan grup konsere, 2009'da çıkardıkları "Duman 1" albümünde yer alan "Yalan" şarkısıyla başladı.

Grup, ünlü isimlerin de seyirci olarak yer aldığı konserde, "Yürek", "Oje", "Ah", "Aman Aman", "Yanı Başımdan" ve "Bu akşam" gibi yaklaşık 25 şarkı seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren Duman hayranları, "Eski Köprünün Altına", "Belki Alışman Lazım", "Seni Kendime Sakladım", "En Güzel Günüm Gecem" ve "Darmaduman" gibi albümlerden şarkılara eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
duman Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri

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