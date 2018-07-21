Dumandan etkilenen kedi için seferberlik

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (Muğla) MUĞLA'daki bir ev yangınında dumandan etkilenen kedi için seferber olan itfaiye erleri, hayvanı yıkadı ardından vücuduna masaj yapıp kendine getirdi. Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki bir aparmanın 4'üncü katında bulunan daireden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde bir kedinin hareketsiz yattığını gören ekipler, hayvanı dışarı çıkarttı. Kedinin yüzünü itfaiye aracının çeşmesinde yıkayan ekipler, daha sonra vücut masajı yaparak hayvanı yaşama döndürdü. Ev sahibi Girgin Duran'a ait olduğu öğrenilen kedinin gerekli bakımları Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde yapıldı.
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