İSTANBUL (AA) - Walt Disney tarafından üretilen 1941 tarihli animasyon film "Dumbo", Tim Burton yönetmenliğinde yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Disney animasyon klasiklerinin dördüncü filmi olarak belirlenen yapımda, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins ve Nico Parker rol alıyor.

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Sirkin sahibi Max Medici (Danny DeVito), eski yıldız Holt Farrier (Colin Farrell) ve çocukları Milly (Nico Parker) ve Joe'yu (Finley Hobbins), çok büyük kulakları yüzünden sirkte alay konusu olan yavru bir filin bakımı için işe alır. Ancak, Dumbo'nun uçabildiğini fark etmeleriyle yeni ve büyük eğlence merkezi için hayvanları toplayan girişimci V.A. Vandevere'nin (Michael Keaton) ilgisini çeken sirk muhteşem bir dönüş yapar."

"Dumbo", 29 Mart 2019'da vizyona girecek.

