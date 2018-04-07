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Dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı’nda korkunç bir kazaya neden oldu.

Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı’nda korkunç bir kazaya neden oldu. Anadolu Hisarı’nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi, sürüklenerek boğazın ortasında durdu.
İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta Bayraklı Vita Speerit isimli dev gemi Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. İstanbul Boğazı’nda yaşanan kaza büyük paniğe neden oldu. Geminin çarpmasıyla tarihi yalıda büyük hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda yetkili sevk edilirken, gemi sürüklenerek boğazın ortasında durdu.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

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