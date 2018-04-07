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Dümeni kilitlenen geminin tarihi yalıya çarpma anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin Anadolu Hisarı’nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev gemi Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı.

Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin Anadolu Hisarı’nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev gemi Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Dev geminin tarihi yalıya çarpma anı boğazda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde sürüklenen geminin yalıya doğru ilerlediği görülüyor. Geminin çarpmasıyla birlikte yalıdan toz bulutunun yükseldiği kameralara saniye saniye yansıyor.
Çarpmanın ardından çekilen görüntülerde kazanın bilançosu gözler önüne serildi.

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