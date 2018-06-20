HABER

Dumlupınar faciasının son tanığı, askeri törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:50 | Son Güncelleme

NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı 'Naboland' şilebiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısından kurtulan 5 asker arasında, hayatta kalan son kişi olan Gazi emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış (96), Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı 'Naboland' şilebiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısından kurtulan 5 asker arasında, hayatta kalan son kişi olan Gazi emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış (96), Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Gazi Hüseyin Akış için Silifke'deki Zeytinli Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Gölcük Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Erdal Altay, Adana Asker Alma Bölge Başkanı Albay Ahmet Atay, Gazi Akış'ın çocukları Nevin, Nesrin, Akif, Arif Akış ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Gazi Hüseyin Akış'ın cenazesi, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Kandil'e biniyoruz (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Kandil'e biniyoruz (2)
Tuzla'da katı atık merkezinde yangınTuzla'da katı atık merkezinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.