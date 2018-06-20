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Dumlupınar faciasının son tanığı hayata veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 00:29 | Son Güncelleme

4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndan kurtulanlar arasında hayatta olan sona skeri personel olarak bilinen Emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış yaşamını yitirdi.  4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndan kurtulanlar arasında hayatta olan sona skeri personel olarak bilinen 96 yaşındaki Emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış, yaşamını yitirdi.

Dumlupınar faciasının son tanığı hayata veda etti

Seyfi GÜL/İZMİR, (DHA)- 4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndan kurtulanlar arasında hayatta olan sona skeri personel olarak bilinen Emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış yaşamını yitirdi.
4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndan kurtulanlar arasında hayatta olan sona skeri personel olarak bilinen 96 yaşındaki Emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış, yaşamını yitirdi. Mersin'in silifke ilçesinde oturan ve sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Akış, bugün hayatını kaybetti. Hüseyin Akış'ın cenazesinin yarın Silifke'deki Zeytinli Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle toprağa verileceği öğrenildi.

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86 personeli olan TCG Dumlupınar Denizaltısı Akdeniz'de katıldığı NATO tatbikatı sonrası Gölcük Deniz Üssü'ne dönerken Çanakkale Boğazının en dar yeri olan Nara Burnu önlerinde Naboland Şilebiyle çarpıştı. Baş tarafından büyük yara alan denizaltı kısa sürede battı. Tüm çaba ve çalışmalara rağmen denizaltındaki 81 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Kazadan denizaltı Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu, Üsteğmen Kemal Ünver, Üsteğmen Hasan Yumuk ile Seyir Astsubayları Hüseyin İnkaya ve Hüseyin Akış olmak üzere toplam beş kişi kurtuldu. Sağ kurtulan diğer askerler geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği için Hüseyin Akış facianın hayattaki son tanığıydı.
Dumlupınar faciasının meydana geldiği 4 Nisan günü Deniz Şehitlerini Anma Günü olarak kabul edildi ve kazanın anısına 2003 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan bir denizaltıyı tasvir eden anıt dikildi.

FOTOĞRAFLI

Dumlupınar faciasının son tanığı hayata veda ettiDumlupınar faciasının son tanığı hayata veda ettiDumlupınar faciasının son tanığı hayata veda ettiDumlupınar faciasının son tanığı hayata veda etti

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